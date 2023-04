Manfredini: «Il match tra Lazio e Juve, secondo me, sarà…». Ecco cosa pensa della sfida che si terrà sabato sera l’ex giocatore capitolino

Intervenuto ai microfoni di TV Play l’ex giocatore della Lazio, Christian Manfredini, ha parlato del match che si disputerà sabato sera tra la squadra di Sarri e la Juve di Max Allegri. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Il match tra Lazio e Juve, secondo me, sarà interessante da un punto di vista tattico e tecnico. La Lazio, negli ultimi anni, ha messo spesso in difficoltà la Juve e in casa potrebbe disputare una grande partita. Credo che la Lazio abbia tutte le carte in regola per arrivare almeno quarta, al momento è seconda quindi ha anche un leggero vantaggio. Ovviamente la corsa per la Champions sarà serrata fino alla fine del campionato visto che ci sono tante squadre a pochi punti. La Juve sta macinando tantissimi punti. È in forma, così come la Lazio »

SU ZACCAGNI– «Chi mi ha colpito di più in questa stagione? Su tutti Zaccagni, la sua crescita è evidente. Merita assolutamente la Nazionale e spero che venga convocato da Mancini al più presto. Poi non posso non citare Pedro. Lo spagnolo è un campione, un calciatore vero e nonostante i quasi 35 anni è di un’altra categoria»