Manfredini: «Sarri insegna calcio e alla Lazio serve tempo per imporsi»

Christian Manfredini ha commentato il girone d’andata della Lazio, sotto la guida di Sarri. Ecco le parole dell’ex biancoceleste

Christian Manfredini, ex giocatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare il momento del calcio italiano e soffermarsi sul girone d’andata dei biancocelesti. Ecco le sue parole:

SERIE A – «Il 2021 è stato un anno bello per il calcio italiano. È cresciuto, ma siamo ancora lontani dai migliori club europei. Penso alla vittoria del Real Madrid contro l’Inter, in cui gli spagnoli hanno vinto 2-0 quasi con il minimo sforzo. Detto questo, ci sono tanti giocatori italiani che stanno crescendo, la strada è quella giusta per provare a colmare il gap. La strada intrapresa è quella di far giocare i più giovani, di avere fiducia in loro. Uno dei migliori nostri giocatori è Barella, la sua è stata una crescita esponenziale».

GIRONE D’ANDATA DELLA LAZIO – «È arrivato un tecnico che insegna calcio e ha bisogno di tempo per trasmettere il proprio credo. Abbiamo visto degli alti e dei bassi, credo sia giusto dare una piena sufficienza aspettando che tutti possano assimilare i propri dettami e che il prossimo anno riesca a costruirsi la sua squadra ideale per imporsi».