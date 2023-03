Manfredi, sindaco di Napoli, sulla guerriglia urbana: «Abbiamo avuto cinque autobus danneggiati». Le sue parole

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato in Conferenza stampa in Prefettura dopo la guerriglia urbana avvenuta in città per mano dei tifosi dell’Eintracht Francoforte. Le sue parole:

PAROLE– «Abbiamo avuto cinque autobus danneggiati dagli scontri e faremo presente in tutte le sedi competenti che è necessario dare la possibilità di un ristoro dei danni che c’è stato anche per i commercianti. Lavoreremo in questa direzione, faremo una quantificazione. Ho chiesto al Ministro Piantedosi di far ripartite il più presto possibile i tifosi di Francoforte da Napoli, perché il post partita era molto rischioso »