Milan, Mandzukic: «Lungo percorso per lo scudetto, ma possiamo farcela»

Mario Mandzukic si presenta al Milan. Il giocatore rossonero parla subito di ambizioni nel corso della conferenza stampa

Nella conferenza stampa di presentazione, Mario Mandzukic ha subito reso note le sue ambizioni: con la maglia del Milan, proverà a vincere lo scudetto.

«C’è ancora un lungo percorso da fare per arrivare a fine stagione, ma se guardiamo a come sono state le ultime gare del Milan, con tutti in campo che corrono, credo che sarà sempre più facile vincere le nostre gare e provare ad arrivare al titolo».