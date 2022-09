Mandorlini: «Mancini è stato bravissimo a motivare di nuovo la squadra»

Andrea Mandorlini ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Nazionale di Roberto Mancini. Le sue dichiarazioni

ITALIA – «Non era facile motivare i calciatori. È stato bravissimo e speriamo lo sia anche stasera. Adesso è importante il risultato e stasera sarà una sfida difficile, in un ambiente molto carico. Il tempo per il nuovo ciclo sarà così lungo che penso che anche quelli non chiamati in queste partite potranno trovare il loro spazio».