Mandelli: «Immobile è incredibile. Nazionale? L’importante è che segni per la Lazio»

Il tecnico della Primavera del Chievo Paolo Mandelli ha espresso il suo pensiero sul momento di forma di Ciro Immobile

Paolo Mandelli, attuale allenatore della Primavera del Chievo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio parlando di Ciro Immobile, impegnato in questi giorni con la Nazionale.

IMMOBILE – «Immobile è incredibile, segna con una continuità clamorosa. Ciro può superare Piola, ha dimostrato di avere i numeri giusti per farlo. Gli manca solo il salto di qualità con la Nazionale, mentre all’estero non ha giocato molto. In quel caso conta molto l’adattamento a un paese straniero, è un qualcosa che va anche fuori dal campo. Ma l’importante è che segni ora con la Lazio».

INZAGHI – «Purtroppo la partenza dei biancocelesti non è stata perfetta. La Lazio sta ancora cercando la sua dimensione e ha raccolto meno di quanto prodotto in campo. Ora la squadra di Inzaghi è chiamata a compiere un salto di qualità, dopo gli ultimi anni positivi. Questo salto sembra piccolo, ma non è così semplice in realtà. La cosa fondamentale è essere più cinici e attenti dietro, massimizzando le occasione create in fase offensiva».