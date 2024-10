Mandas, titolarità e rinnovo con la Lazio: i dettagli del contratto

Mandas è pronto a scendere in campo per la seconda volta in stagione in Europa League. Nel frattempo si attendono novità importanti sul rinnovo

Toccherà a Mandas in porta in Europa League contro il Twente. L’estremo difensore greco, ancora a secco di presenze in Serie A, sarebbe pronto a collezionare la seconda presenza stagionale. Nel frattempo arrivano novità importanti sul rinnovo.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, entro la fine del 2024 dovrebbe firmare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Per lui l’ingaggio dovrebbe orbitare sugli 800mila euro più bonus.