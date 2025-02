Mandas Lazio, il portiere scalpita e insidia Provedel: Baroni pronto al cambio tra i pali

Mandas Lazio, il portiere greco potrebbe prendere il posto di Provedel nel prossimo match contro il Venezia. Le ultime

Christos Mandas è in attesa della sua occasione per prendersi la porta della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri mister Baroni ha alternato il continuamente il portiere greco e Provedel nella formazione titolare.

Per la prima volta, infatti, ci potrebbe essere un cambio tra i pali biancocelesti, con il classe 2001 che è pronto all’esordio in questa Serie A e con Provedel che non convince dopo gli ultimi errori. Inoltre, da lunedì l’entourage di Mandas ha più volte fatto visita a Fabiani per cercare di sbloccare il rinnovo.