Mandas Lazio, il portiere scalda i guantoni anche in vista dell’Inter: in settimana il rinnovo. Le ultime

Mandas Lazio, il portiere biancoceleste potrebbe giocare titolare anche contro l’Inter in Coppa Italia. In settimana arriverà il rinnovo

Christos Mandas si sta ritagliando uno spazio da protagonista in questa Lazio. Come riportato da Il Messaggero, dopo l’esordio in campionato contro il Venezia, Baroni è pronto a confermarlo anche in Coppa Italia contro l’Inter.

Non è finita qua perché in settimana, dopo la sfida di San Siro di domani, arriverà la tanto attesa firma sul rinnovo di contratto fino al 2029 a 800mila euro a stagione.