Mandas Lazio, il portiere greco non è più certo di rinnovare: la situazione

Mandas Lazio, il giovane portiere vorrebbe giocare di più ma Baroni ha piena fiducia in Provedel. La situazione

Christos Mandas attende il rinnovo con la Lazio, il quale tarda ad arrivare. Come riportato da Il Corriere dello Sport, anche il portiere greco è finito al centro delle critiche dopo qualche prestazione non eccellente in Europa League.

I tifosi biancocelesti vorrebbero lui come nuovo titolare, ma mister Baroni ha piena fiducia in Provedel. Chissà se Mandas riuscirà a scalzare definitivamente l’ex Spezia nei prossimi incontri.