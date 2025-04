Mandas Lazio: il greco sempre più al centro del progetto. Da quel retroscena sul Manchester City al futuro: il nuovo scenario

Condividi via email

Mandas Lazio, il greco sempre più protagonista in questa squadra? Nuove idee per lui dopo l’interessamento del Manchester City

Mandas Lazio è un connubio che ha preso forma durante il corso della stagione e che ora sembra essere una vera e propria storia d’amore. L’estremo difensore greco è infatti sempre più al centro del progetto della squadra di Baroni e, a dimostrazione di questo, vi è la sua conferma sia in Europa League che nel derby contro la Roma.

La sua parata sul colpo di testa di Mancini ha sottolineato che, probabilmente, è arrivato il momento di prendere il posto da titolare a discapito di Ivan Provedel, il quale si era sempre dimostrato all’altezza del compito.

Sul greco era emerso anche il Manchester City che avrebbe anche provato ad imbastire una trattativa. Tuttavia, come riportano i colleghi di TMW, i biancocelesti non hanno intenzione di cederlo e, con tutta probabilità, sarà lui il titolare d’ora in poi.