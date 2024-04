Mandas a LSC: «E’ una vittoria importante che ci da morale in vista della Juve»

Mandas, il portiere biancoceleste commenta a caldo la preziosa vittoria di questa sera con il Genoa che vale i tre punti

Al termine della partita vinta dalla Lazio con il Genoa, ai microfoni di LSC ha parlato Mandas il quale esulta e si proietta cosi alla sfida con la Juve di martedì

PAROLE – Questa è una vittoria importante, tutti sono felici, la squadra ha fatto il massimo per prendersi una vittoria importante che potrà dire molto anche in vista della sfida di martedì contro la Juventus. Sono molto felice per il clean sheet, ma la cosa più importante è che vinca la Lazio. Come stai? Colpo sul naso? Sto bene, ho avuto dolore per qualche minuto, ma tutto bene