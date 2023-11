Mancini sui Mondiali in Arabia: «E’ un evento prestigioso ed è bello sia l’Arabia ad ospitarlo»

Mancini, il ct ha commentato la probabile assegnazione dei mondiali in Arabia nel 2034 ai microfoni di Calcio Saudita.it

Intervenuto ai microfoni di Calcio Saudita.it, Roberto Mancini ct della nazionale araba si esprime cosi riguardo la probabile assegnazione dei mondiali 2034 in Arabia. Le sue parole

PAROLE – Sono molto felice per loro organizzare un Campionato del Mondo è una cosa incredibile e per l’Arabia Saudita questo è un evento storico. Sicuramente in dieci anni organizzeranno un Mondiale fantastico hanno tutte le qualità per farlo