Mancini: «Luiz Felipe può avere un grande futuro nella Nazionale»

Conferenza stampa Mancini, il ct della Nazionale parla in vista dello stage organizzato a Coverciano in questi giorni

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano prima dell’inizio dello stage azzurro.

LUIZ FELIPE – «Fa piacere che sia qua, è un grande difensore ed è giovane. Può avere un grande futuro nella Nazionale italiana».

BALOTELLI SCELTA DISPERATA – «E’ uno stage di tre allenamenti, l’ho detto prima. E’ un momento buono per valutare certe situazioni, ma questo avviene sempre. Le porte della Nazionale sono aperte per chi è ancora in età per giocare. Se qualcuno può aiutarci ne siamo felici. Disperazione? Quando lo siamo diamo il meglio, ma non è una situazione del genere».

RINVIO CAMPIONATO A MARZO – «Più giorni abbiamo e meglio è, ma non so quale sarà la situazione».