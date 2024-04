Mancini: «La Lazio migliora di partita in partita. Sulla corsa Champions…». Le parole del telecronista sulla squadra

Il telecronista di Dazn, Riccardo Mancini, ha raccontato la vittoria interna della Lazio sul Verona ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Tudor ha iniziato testando nelle prime due partite i giocatori, facendo una difesa a tre ibrida. In realtà era più un 4-4-1-1 e piano piano ha trovato il bandolo della matassa creando la difesa a tre. Adesso certamente rispetto a Sarri è aumentata la produzione offensiva e sta portando molti più uomini in attacco in fase di possesso. Ho la sensazione che la Lazio migliori di partita in partita. E’ vero che è arrivato un solo gol, ma sono arrivati tre pali e altre occasioni clamorose ».

LAZIO VERONA– «C’è stata qualche sbavatura difensiva da cui poteva arrivare il gol del Verona e magari staremmo parlando diversamente. Ma l’importante è la crescita. Secondo me la Champions è ancora possibile anche a causa degli scontri diretti e dei calendari. Capisco che in palio ci siano pochi punti, ma ci sono tanti fattori che possono far ben sperare. Peccato che la Lazio si sia svegliata un po’ tardi ».