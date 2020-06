Mancini: «La Lazio del 2000 era una squadra fantastica, ricordi indelebili»

Mancini, anche il ct della Nazionale ed ex biancoceleste ha voluto lasciare il suo messaggio riguardo la Lazio del 2000

Tra i tanti protagonisti anche Roberto Mancini ha voluto lasciare un messaggio durante la presentazione del libro “La Lazio nel millennio”.

«Questo video è per ricordare la nostra squadra, quella campione d’Italia, che vinse anche tante altre competizioni in Europa. Squadra meravigliosa, piena di giocatori fantastici. Avremmo potuto vincere molto di più, abbiamo lasciato un segno indelebile. Abbiamo vinto uno scudetto all’ultimo minuto dell’ultima giornata, ricordi incredibili che rimarranno per sempre nella nostra memoria».