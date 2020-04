Italia, Mancini: «Euro 2021 tappa importante. Favorita scudetto? Difficile…»

Il ct dell’Italia Roberto Mancini, ai microfoni di SportMediaset, è tornato a parlare del rinvio di Euro 2020, ma anche di Serie A

Il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, è tornato a parlare riguardo lo slittamento degli Europei, lasciando anche un breve commento anche sulla lotta scudetto che sta caratterizzando la Serie A. Ecco le sue parole a SportMediaset:

Euro 2021 – «Il rischio è che anche le altre Nazionali migliorino ma come miglioreremo noi. Siamo una delle Nazionali più giovani quindi un anno in più d’esperienza farà migliorare il bagaglio di ognuno, sia tecnico che atletico. Sarà una tappa importante per tutti. Siamo riusciti a creare una squadra forte che potrà migliorare e che potrà giocare per vincere. Riportare l’Europeo in Italia dopo tanti anni, visto che l’ultimo è stato vinto nel 1968, sarebbe una cosa magnifica che vogliamo fare. Abbiamo le qualità per farlo».

Favorita scudetto – «Se dovesse riiniziare il campionato penso che possa accadere di tutto perché uno stravolgimento così non c’è mai stato. Difficile fare previsioni, la Juventus è in testa e resta la più forte ma tutto può succedere, potrebbero rientrare in corsa anche l’Inter e l’Atalanta».