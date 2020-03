Mancini: «Prima o poi tornerà la vita di tutti i giorni. Spero finisca presto tutto questo»

Mancini, le parole del ct della Nazionale in merito a quello che sta accadendo in questo periodo a causa del coronavirus

Niente Europeo, niente Italia e niente calcio. Questa è la situazione attuale legata a quello che sta succedendo non solo in Italia ma in tutto il mondo a causa del coronavirus. Queste le parole del ct azzurro Mancini ai microfoni di Rai Due.

«Dobbiamo aspettare un po’ e vedere. Non credo che in questo momento qualcuno si possa allenare. Prima o poi la vita normale dovrà ricominciare: chiaro, sarà molto più difficile soprattutto all’inizio. La speranza è che il buon Dio ci metta un occhio e faccia finire questa cosa».