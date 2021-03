Mancini: «Immobile ha sempre fatto bene, un periodo difficile è normale»

Roberto Mancini – CT della Nazionale azzurra – è stato ospite della trasmissione 90º minuto. Il mister ha parlato anche di Immobile

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato ospite della trasmissione 90º minuto. Le sue parole.

QUALIFICAZIONI – «Si comincia e le partita vanno prese seriante. Sarà importante partire bene perché avremo dieci giorni duri con de trasferte».



RAGAZZI – «Per tutti i ragazzi il momento è buono ma stanno giocando molto e per questo sarà faticoso. Stanno facendo bene quelli del PSG, quelli del Chelsea, anche quelli in Italia. Ora però iniziano le qualificazioni e non possiamo sbagliare».

STAFF – «Io credo che siano stati tutti molo importante. Da soli non si può fare nulla. lo staff è fondamentale non solo durante gli allenamento o le partite. A volte un giocatore parla più cin un allenatore in seconda che con il mister. Quando io ero a casa per il COVID, loro sono stati molto importanti».

VIALLI – «Per me è stato emozionante perché ha dimostrato l’amore per la Nazionale dando un bacio al pallone. Era un momento delicato per noi».

EUROPEO ITINERANTE – «Si potrà andare in alcune nazioni senza troppi problemi. Spero che l’Italia possa giocare con il pubblico. E’ stata una decisione presa anni fa».

PORTIERI A EURO 2020 – «Non abbiamo problemi con i portieri. Sono tanti e tutti i bravi. Scegliere il terzo sarà difficile».

CHIESA – «Nessun giocatore mi ha deluso. Qualcuno si è fermato come Sensi per problemi fisici ma noi contiamo molto su di lui. Chiesa è migliorato tantissimo negli ultimi due tre mesi ma si vedeva che fosse destinato a crescere. Giocando a certi livelli è normale crescere ancora».

MONDIALE – «Noi cercheremo di fare la miglior convocazione possibile. Sarà difficile perché tutti meritano di andare all’Europeo. Chi fa parte del gruppo dalla prima partita ha un vantaggio poi però entrano in gioco tanti fattori».

OUTSIDER – «Dimarco l’ho fatto debuttare io all’Inter mentre Toloi sta facendo molto bene e potrebbe essere interessante».

BARELLA – «Barella credo che sia uno dei migliori giocatori del campionato. Vale lo stesso discorso per Chiesa. Giocando ad un livello più alto è normale che si migliori».

CENTRAVANTI – «Non sono preoccupato perché tra Belotti e Immobile hanno sempre fatto bene. È normale che possano attraversare un momento difficile ma abbiamo tante scelte».