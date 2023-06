Mancini: «Immobile e Retegui? Si assomigliano molto». Le parole del Ct della Nazionale italiana sui due giocatori

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato anche del capitano della Lazio, Immobile e di Retegui ai canali ufficiale della FIGC:

PAROLE – «Cinque anni in Nazionale sono tanti, però devo dire che avrei sperato di aver vinto già il Mondiale. Il nostro obiettivo era quello, non ci siamo qualificati e bisogna aspettare altri due anni per arrivare anche a questo. Questa sera affronteremo la Spagna e sappiamo quanto sia difficile affrontarla. Giocano un tipo di calcio tecnico e offensivo, però la gara sarà equilibrata. Formazione? Ci vogliamo pensare fino alla fine. Immobile e Retegui? Si assomigliano molto, sono due bomber. Potrebbero giocare insieme. Finale di Champions? Siamo molto dispiaciuti ed è normale quando perdi immeritatamente» .