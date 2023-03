Mancini, il tecnico potrebbe lasciare la Nazionale: le ultime

Mancini, il ct di Jesi rischia di salutare la Nazionale con il Psg che lo vuole in panchina. Al suo posto prende quota l’ipotesi Conte

Roberto Mancini non vive certamente un momento semplice e felice in Nazionale, visti i risultati altalenanti della squadra azzurra. Oltre ai risultati, al tecnico non sarebbero andate giù le critiche inerenti alle convocazioni e starebbe seriamente pensando di lasciare la squadra.

Su Mancini secondo quanto riporta la Repubblica ci sarebbe forte l’interesse del Psg, con la federazione che invece non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe puntando al clamoroso ritorno di Antonio Conte.