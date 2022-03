Mancini: «Continuiamo a essere campioni d’Europa per due anni»

Le parole del ct Roberto Mancini prima del match tra Turchia e Italia sull’eliminazione degli azzurri dal Mondiale

Il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida tra Italia e Turchia. Ecco le sue parole:

EUROPEO VINTO MA NON PARTECIPARE AL MONDIALE – «Può capitare a chiunque, è capitato a tante nazionali. Io non so se a volte dopo un buon Europeo e un buon Mondiale può accadere qualcosa, ma se deve succedere qualcosa è meglio vincere uno dei due e poi soffrire per un po’. Avremmo fatto a meno di questa situazione, ma continuiamo a essere campioni d’Europa per due anni».

SUL PECCARE DI RICONOSCENZA – «A parte Chiellini, il giocatore più grande di età ma ancora uno dei più forti, gli altri sono tutti ragazzi giovani che potevano arrivare al Mondiale e fare il prossimo Europeo. Io ho cercato di fare giocare la squadra migliore, ma in questa situazione non era questo il problema, assolutamente».

IL MESSAGGIO AI TIFOSI – «Quattro anni fa abbiamo detto di voler portare i ragazzi vicino alla Nazionale e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo fare di tutto per non farli riallontanare e nei prossimi mesi dobbiamo continuare a giocare bene e ricostruire una squadra con giovani, che possono fare bene al prossimo Europeo e al prossimo Mondiale. Sapendo che gli altri hanno dato tanto e possono ancora dare a questa Nazionale…».