Mancini Arabia Saudita, l’allenatore non sarà più il CT della Nazionale saudita: il comunicato

Mancini Arabia Saudita, tramite un comunicato la Nazionale saudita ha reso nota la separazione con l’ex CT dell’Italia

Roberto Mancini, ex giocatore ed allenatore della Lazio, non sarà più il CT della Nazionale dell’Arabia Saudita. L’allenatore era in carica da agosto 2023 e ha guidato la squadra per 18 partite. Di seguito il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcio Saudita e l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale.