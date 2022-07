Manchester United su Milinkovic se saltasse De Jong: l’indiscrezione

Il Manchester United sarebbe pronto a piombare su Milinkovic-Savic nel caso saltasse l’arrivo di De Jong

Il Manchester United del neo tecnico Ten Hag è da settimane su Frenkie de Jong, gioiellino del Barcellona, avuto dall’allenatore dei Red Devils durante la sua esperienza all’Ajax. La trattativa è comunque complicata visto che i blaugrana non hanno intenzione di lasciar partire il centrocampista a prezzo di saldo.

Per questo motivo il club inglese si sta guardando intorno. Secondo Sky Sport Deutschland tra le alternative ci sarebbe anche Sergej Milinkovic-Savic (che vorrebbe rigiocare la Champions, competizione alla quale lo United non parteciperà), in bilico tra una sua permanenza in biancoceleste e l’addio.