Manchester United, rinviata la partita col Brentford per focolaio Covid

Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato che il match in programma oggi contro il Brentford è stato rinviato a causa del focolaio Covid che si è verificato all’interno del gruppo squadra dei Red Devils.

IL COMUNICATO – «A seguito della conferma della PCR e dei test LFT Covid-19 positivi tra lo staff e i giocatori della prima squadra, l’epidemia richiede una sorveglianza continua. È stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore per ridurre al minimo il rischio di ulteriori infezioni e le persone che sono risultate positive si stanno isolando in linea con i protocolli della Premier League.

Visto l’annullamento degli allenamenti e il disservizio della rosa, e con la priorità sulla salute di giocatori e staff, il Club ha chiesto di riorganizzare la partita. Il consiglio di amministrazione della Premier League ha deciso di rinviare sulla base delle indicazioni dei consulenti medici.