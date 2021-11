Marco Malvaldi, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sugli attaccanti dell’Italia in vista del playoff Mondiali

IMMOBILE O BELOTTI – «Con rammarico perchè Belotti è il capitano della mia squadra e resterà sempre nel cuore, Immobile è un giocatore più versatile, più adatto alle situazioni diverse, mentre Belotti è più letale sui recuperi alti, quando riesce a far valere la sua forza fisica. Immobile è più imprevedibile. Resta il fatto che nessuno dei due è il centravanti ideale per la Nazionale di Mancini, ma dovendo scegliere punterei ad occhi chiusi su Immobile proprio per la sua versatilità, è in grando di segnare o di aiutare a fare gol in più situazioni. Immobile è stato criticato durante l’Europeo per la sua scarsa vena realizzativa, ma alcuni dei gol più belli dell’Italia sono nati da triangolazioni aventi lo stesso Immobile al centro».