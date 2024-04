Malore Ndicka, il calciatore ricoverato in ospedale a Udine dopo il malore: le ultime

Malore Ndicka, il giocatore giallorosso è stato portato in ospedale dopo quanto accaduto in campo con l’Udinese: le ultime

A tenere banco nel tardo pomeriggio di serie A è stato il terribile malore di Ndicka, il quale durante Udinese Roma è stato costretto ad abbandonare il campo in barella. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giallorosso è stato ricoverato in Ospedale in codice giallo a Udine per consentire ai medici di monitorare la situazione. Gli accertamenti, fanno sapere fonti giallorosse, non saranno soltanto di natura cardiologica affinché si possa avere un quadro completo sulle condizioni del giocatore e sulle cause che hanno provocato il malore.