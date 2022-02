Malinovskyi, doppietta e messaggio di pace: il gesto dell’ucraino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Malinovskyi, doppietta e messaggio sotto la maglia contro la guerra in Ucraina. Il gesto del giocatore dell’Atalanta

Doppietta di Ruslan Malinovskyi nel match di Europa League tra Atalanta e Olympiacos.

Il trequartista ucraino della Dea ha esultato mostrano una scritta sotto la maglia da gioco: «No guerra in Ucraina», chiaro riferimento a quanto sta accadendo in queste ore nel suo Paese. Nel pomeriggio lo stesso Malinovskyi aveva condannato l’attacco russo ripostando un messaggio della moglie