Malesani: «Sarri un grande, lui e la Lazio possono fare belle cose»

Alberto Malesani ha parlato a La Gazzetta dello Sport presentando il prossimo campionato di Serie A, tra i tanti temi toccati c’è anche l’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio: «Un grande e va in un ambiente nel quale può ritrovare il terreno giusto per esprimere il proprio calcio. Lui e la Lazio possono fare belle cose».

MOURINHO IN SERIE A – «Dopo un anno di stadi vuoti, di appiattimento, una stagione in cui si è cercato di fare almeno il minimo per la pandemia e tutto il resto, beh, adesso c’è una sorta di Rinascimento. Mou porta freschezza di immagine e comunicazione, ed è bravo come tattico, non soltanto come motivatore. Il suo ritorno lo trovo molto interessante. Molto».