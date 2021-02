Milan, Maldini: «Contratti in scadenza? Abbiamo una speranza»

Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato dei giocatori in scadenza: tra questi anche Gigio Donnarumma e Ibrahimovic. Le parole

Nel corso della sua intervista a BeinSport, Paolo Maldini ha rilasciato qualche dichiarazione in merito ai contratti in scadenza: tra questi quello di Gigio Donnarumma.

«Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando.. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo. I giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo».