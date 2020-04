Malagò: «Ripresa il 20 maggio? È una possibilità ma non do torto a chi pensa alla prossima stagione»

Malagò, le parole del presidente del Coni in merito ad una possibile ripresa del campionato intorno al 20 maggio

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa del campionato. Ecco le sue parole sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

«Non c’è una verità. Capisco chi dice che sarebbe bello giocare al più presto per finire il campionato. Poi però leggo le ragioni di presidenti che preferirebbero pensare già alla prossima stagione e non me la sento di dargli torto. Il calcio a porte chiuse, con 40 gradi all’ombra con 2 o 3 partite alla settimana… Al momento non la vedo facile, ma capisco chi vuole provarci. Sto constatando, però, che uno dopo l’altro i campionati degli sport di squadra stanno chiudendo. 20 maggio? È una possibilità. Ma oggi nessuno può saperlo per certo».