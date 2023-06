Malagò: «Italia-Francia Under 21? Sono errori gravi e non devono succedere»

Malagò, il presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i casi arbitrali durante Italia-Francia di ieri

PAROLE – Oggi forse sia gli spettatori che i giocatori, ma anche gli arbitri non sono più abituati ad arbitrare senza la tecnologia e questo è un fatto oggettivamente molto grave che ci ha fortemente penalizzato. Mi chiedo come sia possibile che succeda una cosa del genere. Quando ho scoperto che non c’era né la Var né la goal line technology mi sono chiesto come sia possibile aver fatto un errore del genere. A prescindere dall’errore umano, è incredibile. Mi sono sentito con Gravina, che è andato a parlare con i ragazzi, e ci siamo rimasti