Maistro, tutto fatto con la Spal: ecco che cosa manca

Sembra essere tutto fatto per il passaggio di Maistro alla Spal. Ma che cosa manca per l’ufficialità?

Secondo quanto raccontato e spiegato da Il Resto del Carlino, Maistro e Arena, altro colpo della squadra ferrarese, non sarebbero ancora arrivati e non sarebbero ancora stati ufficializzati per questioni meramente di carattere burocratico. Il tutto dovrebbe comunque essere risolto nei prossimi giorni