Muriqi, la vittoria sull’Osasuna vale la salvezza del Maiorca

Muriqi collabora alla vittoria del Maiorca sull’Osasuna con un assist: il match vinto vale la salvezza del club

Nella salvezza del Maiorca, c’è sicuramente anche la mano di Muriqi. L’attaccante, arrivato dalla Lazio nella sessione invernale, è riuscito a dare un importante contributo in termine di gol e assist. Nel match contro l’Osasuna, fondamentale per la salvezza, è suo il passaggio vincente per la rete dello 0-1.

Il kosovaro chiude quindi a quota 5 reti e 3 assist. Il Maiorca ora dovrà decidere se riscattarlo oppure no.