Maestrelli, 43 anni fa l’ultima panchina con la Lazio: il ricordo del club

Maestrelli, sono passati 43 anni dall’ultima da allenatore della Lazio

Tommaso Maestrelli è l’allenatore, il Maestro, colui che per la prima volta ha permesso alla Lazio di vincere il primo scudetto della sua storia nel 1974. Il padre di famiglia dei giocatori, un uomo prima che un allenatore. Tutti i tifosi bianocelesti lo ricordano, anche chi non ha avuto la possibilità di viverlo ma che lo ha conosciuto grazie ai racconti di nonni e papà.

Oggi 43 anni fa il Maestro sedeva per l’ultima volta sulla panchina della Lazio da allenatore, e salutò dolo dopo aver messo la sua firma su una salvezza ritenuta impossibile per i biancocelesti. Era il 26 giugno del 1974, l’ultimo match, una gara di Coppa Italia vinta dalla Lazio per 1-0 sul Genoa. Un brutto male se lo porterà via il 2 dicembre dello stesso anno. La Lazio su Facebook ha pubblicato un post per ricordarlo.