Madonia attacca il mondo del calcio e Lotito: «Per i loro capricci abbiamo pagato tutti»

Madonia, l’ex atleta e ora preparatore ha apertamente attaccato il mondo del calcio e anche l’atteggiamento del ministro dello Sport Spadafora

Il mondo del calcio è ormai fermo da un mese e da quello stop a catena sono susseguiti tutti gli altri. Tante discipline hanno deciso di chiudere in modo anticipato le loro stagioni, le Olimpiadi sono state rimandate. Eppure l’Atletica ha ancora la speranza di poter gareggiare a settembre, mese in cui sono previsti gli Europei. Proprio da questo mondo arrivano le accuse di Ezio Madonia, ex atleta e ora preparatore dell’ostacolista Luminosa Bogliolo. Ecco le sue parole a La Repubblica.

«Il presidente Lotito premeva per far ricominciare gli allenamenti alla Lazio e così il ministro Spadafora è intervenuto e ha chiuso tutto. Per i capricci di un mondo arcimiliardario paghiamo tutti».