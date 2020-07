Macron si conferma come azienda leader del settore active sportwear: i numeri del bilancio consolidato relativo al 2019

Il bilancio consolidato del 2019 di Macron – azienda leader dell’active sportwear – recita così: 113,1 milioni di euro di fatturato, +15,6% rispetto all’anno precedente. Mentre l’EBITDA – l’indicatore di redditività – ha registrato il +16% rispetto al 2018 e quindi l’ammontare di 15 milioni di euro, ovvero il 13,3% del fatturato.

Macron sostiene, in qualità di sponsor, oltre 80 club professionistici con materiale di qualità e all’avanguardia, attestandosi – per il quarto anno consecutivo – tra i brand più importanti nella classifica UEFA delle sponsorizzazioni tecniche di calcio in Europa.

L’azienda è da sempre attenta anche alle necessità dell’ambiente, tanto da aver ottenuto la BREEAM Very Good Certification con il trasferimento della parte logistica e degli uffici centrali nella nuova sede. Il progetto include infatti la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; la predisposizione di vasche per l’accumulo di acqua meteorica; la piantumazione di 140 alberi; parcheggi dedicati all’alimentazione di veicoli elettrici.

Le colline della Valsamoggia, inoltre, offrono ai dipendenti ampi spazi verdi e ambienti lavorativi dotati di ogni comfort come ristorante e palestra. Il clima ideale per lavorare e produrre al meglio.