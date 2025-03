Macedonia del Nord, morto un calciatore della Nazionale

Macedonia del Nord, terribile tragedia in macedonia in una discoteca locale che ha visto coinvolte ben 59 vittime e morire un calciatore

Terribile episodio di cronaca avvenuto in Macedonia del Nord, precisamente a Kocani, in cui un incendio in una discoteca, ha causato 59 vittime e ben 150 feriti e purtroppo dalle ultime indiscrezioni non sembra ancora finita. Ad essere coinvolto tra le vittime della serata, anche un calciatore della Nazionale macedone ossia Andrej Lazarov, 25 anni, era un centrocampista dello Shkupi, club che militava nella Prima Divisione macedone, e aveva collezionato una presenza anche nella nazionale Under-21 e una convocazione in Nazionale maggiore.



Lazarov ha perso la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dall’ambiente devastato dal fuoco. L’intossicazione è stata fatale al ragazzo a cui sono stati vani i successivi soccorsi.