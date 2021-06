Maccarone: «Sarri grandissimo colpo per la Lazio»

L’ex attaccante Massimo Maccarone ha commentato l’arrivo di Sarri alla Lazio: ecco le sue parole

Tra i tanti allievi di Maurizio Sarri, c’è anche Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli. PEr Tuttomercatoweb.com, ecco le sue dichiarazioni:

SARRI – «La Lazio ha fatto un grandissimo colpo prendendolo. Per vedere la sua squadra ideale dipenderà dai giocatori, se lo seguono subito ed entrano nel suo metodo».

NAZIONALE – «Finora l’Italia è andata bene e ha giocato in serenità, consapevole della sua forza. Ora arriva il momento difficile con le partite secche ma possiamo far bene. Verratti e il centrocampo? C’è tanta qualità in quel reparto. E’ dura ma bello poter scegliere».