Lutto nel giornalismo, Mediaset piange la scomparsa di Carlotta Dessi: aveva 35 anni

Lutto nel giornalismo, l’emittente televisiva piange la scomparsa di una giovane cronista scomparsa a causa di un tumore

Grave lutto nel giornalismo in queste ore in casa Mediaset. L’emittente televisiva annuncia tristemente la prematura scomparsa della giornalista Carlotta Dessi, la quale è venuta a mancare a causa di un tumore che non le ha dato scampo. La giornalista ha lavorato a Premium Sport, ma anche per Pomeriggio Cinque e fuori dal Coro.

Di lei vien ricordata per sempre la sua forza e la sua voglia di combattere la malattia che l’ha colpita e che purtroppo come detto l’ha portata via dal mondo troppo presto.