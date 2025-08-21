Lutto in casa Lazio: si è spento a 87 anni Paolo Bernasconi. Attaccante, ha vestito il biancoceleste per una sola stagione lasciano però un’impronta

Un lutto colpisce il mondo biancoceleste. Si è spento all’età di 87 anni Paolo Bernasconi, ex attaccante che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Lazio, pur avendo vestito la maglia del club per una sola, indimenticabile stagione. La nostra redazione esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un giocatore entrato di diritto nel cuore dei tifosi di quella generazione.

Nato nel 1938, Bernasconi arrivò nella Capitale nell’estate del 1962, in un momento estremamente delicato per il club, appena retrocesso in Serie B. La squadra, affidata alla guida del tecnico argentino Juan Carlos Lorenzo, aveva un solo, imperativo obiettivo: l’immediato ritorno nella massima serie. In quel contesto di grande pressione, Bernasconi si rivelò l’uomo giusto al posto giusto, un centravanti concreto e letale in area di rigore.

La sua fu un’annata memorabile. Divenne il terminale offensivo di una squadra che lottò con le unghie e con i denti per risalire la china. Al termine del campionato, il suo contributo fu determinante: mise a segno 10 gol in 23 partite, reti pesantissime che trascinarono la Lazio al secondo posto in classifica e, di conseguenza, alla tanto agognata promozione in Serie A. Le sue marcature furono ossigeno puro per le ambizioni di un club che non poteva permettersi di rimanere a lungo nella serie cadetta.

La sua avventura con l’aquila sul petto si concluse al termine di quella trionfale stagione, rendendo la sua figura quasi mitica: un bomber arrivato per compiere una missione, portata a termine con successo prima di ripartire per altre piazze. Se ne va un pezzo di storia biancoceleste, un protagonista di un’impresa che i tifosi laziali non hanno mai dimenticato. Il suo nome resterà per sempre legato a una delle più importanti rinascite del club.