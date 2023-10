Lupatelli: «Felice per Provedel. Vi racconto un aneddoto sul derby»

Non ha esitato a complimentarsi con Ivan Provedel Cristiano Lupatelli, l’ex portiere ha poi svelato un aneddoto sul derby Lazio-Roma

Intervenuto a notizie.com l’ex portiere della Roma (e non solo) Cristiano Lupatelli ha raccontato un suo personale aneddoto sul derby con la Lazio. Questo, prima di dire la sua sull’ormai noto gol contro l’Atletico Madrid di Ivan Provedel.

ROMA-LAZIO – «Ho esordito in Serie A in un derby del 2000. Abbiamo perso, Veron segnò un super gol su punizione. Poi però l’ho rigiocato l’anno dopo e abbiamo vinto lo Scudetto con la Roma. Sono state partite emozionanti, c’erano 80mila persone all’Olimpico, tutto molto bello al di là dei risultati».

GOL PROVEDEL – «Io non ci sono mai andato nemmeno vicino. È un po’ il sogno di tutti i portieri ritrovarsi in una situazione del genere. Sono veramente contento per lui».