Lulic su Cissè: «Faceva molto ridere, a Formello veniva con sei macchine»

In un intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, Lulic ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando chi era Cissè e della sua esperienza alla Lazio, seppur da meteora

PAROLA – Cissé da noi è arrivato dal Panathinaikos. Quando è arrivato alla Lazio pensavamo fosse una coppia straordinaria insieme a Klose, però ha fatto solo un gol e quindi dopo sei mesi è andato via. È un tipo un po’ speciale, arrivava con sei macchine a Formello. Non si sapeva cosa facesse, se il calciatore o il dj. Però faceva ridere, era bello per il gruppo avere un personaggio così. Anche perché tutte le attenzioni andavano su di lui e noi potevamo stare tranquilli (ride, ndr.)