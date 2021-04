Lulic e Leiva, contro il Milan la riscossa della vecchia guardia

La partita contro il Milan ha segnato la riscossa della vecchia guardia: ecco il riscatto di Lulic e Leiva

Una vittoria importante e che ha rilanciato le ambizioni Champions. Può davvero essere riassunta così la notte di Lazio Milan. La sfida dell’Olimpico è però stata caratterizzata anche da una sorta di vero e proprio riscatto della vecchia guardia.

LULIC E LEIVA – Il pensiero, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, non può non andare alle grandi prestazioni offerte da Lulic e Leiva. Il capitano ha ripagato la fiducia di mister Inzaghi, mettendoci cuore, carattere e grinta. Il brasiliano invece è tornato quel muro invalicabile, che ha consentito ai biancocelesti di mantenere la porta inviolata e di dominare il centrocampo rossonero. Ed ecco che i due possono risultare fondamentali in questo finale di stagione. La corsa Champions passa anche dai loro piedi.