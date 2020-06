Lazio, Lulic non è pronto: ritorno in campo tra almeno tre settimane

Lazio, ci sarà ancora da attendere per vedere il capitano Senad Lulic che potrebbe rivedere in campo tra tre settimane

Mister Inzaghi dovrà ancora aspettare per il ritorno del capitano Senad Lulic. Il giocatore è tornato in Italia e si è sottoposto ai tamponi ma ancora non è pronto a tornare in campo per riniziare la riabilitazione e questo vuol dire che sperare di rivederlo in campo è sempre di più un miraggio.

Come riporta l’edizione quotidiano de Il Tempo infatti serviranno ancora tre settimane per rivederlo in campo, la speranza è che possa tornare nel rush finale intorno a metà luglio.