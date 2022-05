Lulic e il mancato saluto per Luiz Felipe: «Piangeva. A volte manca il rispetto»

L’ex esterno della Lazio Lulic ha commentato la mancata premiazione della società a Luiz Felipe

L’ex esterno della Lazio Lulic, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche di Luiz Felipe e della mancata premiazione della società di fronte all’Olimpico gremito di tifosi.

LE PAROLE – «Ho visto le premiazioni dell’ultima partita e questo mi ha fatto ancora più male. Mi è dispiaciuto anche per Luiz Felipe, unico non premiato. Poveraccio, piangeva. Non deve essere stata una bella cosa neppure per i tifosi. Non bisogna essere incazzati o permalosi se qualcuno va via. Guardi la Juve con Dybala o Romagnoli al Milan. Serve rispetto, a volte manca».

