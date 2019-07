Lulic, il 26 maggio non passa mai di moda – Foto

Lulic, vacanze e Lazio per il capitano biancoceleste

Ci saranno ancora quindici giorni di vacanza per i biancocelesti prima di rituffarsi nella preparazione verso la prossima stagione. Le voci su quale sarà il futuro di Lulic sono tante, potrebbe partire per lasciare spazio ai giovani e potrebbe rimanere nel suo ruolo di ‘senatore’. Nel mentre però anche lontano dal campo di Formello si pensa alla Lazio come testimonia una stories pubblicata su Instagram proprio dalla moglie Sandra. La foto ritrae capitan Lulic seduto al tavolo numero 71 con la didascalia:«Il tavolo giusto», memore di quel giorno in cui il numero 19 entrò per sempre nella storia della Lazio.