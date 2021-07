Il calore di Lukaku e Kessié, la freddezza di Cristiano Ronaldo

L’ultimo lunedì di luglio ha mostrato le diverse facce dei leader: Lukaku e Kessié dichiarano amore, CR7 continua a tacere o quasi

Avranno goduto non poco i tifosi “milanesi” per le parole al miele di Lukaku e Kessié. Un atteggiamento ben differente da quello mostrato da Cristiano Ronaldo, ancora a secco di parole concrete.

Che Romelu Lukaku sia ormai nel cuore di tutta l’Inter non è certo una novità. Ancora una volta il colosso belga ha mostrato il suo attaccamento alla maglia con parole da leader. Sempre in sintonia con l’ambiente e mai fuori posto in nessuna delle sue esternazioni.

Se sull’amore del nerazzurro c’erano onestamente ben pochi dubbi, su quello del rossonero aleggiavano nubi piuttosto ingombranti. E invece Franck Kessié le ha spazzate via tutte con forza e convinzione dichiarando di voler proseguire la sua avventura con il Milan.

