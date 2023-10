Lukaku: «In estate stavo per esplodere, se dicessi come stanno realmente le cose...»

Lukaku, il belga in conferenza stampa con la sua nazionale ha parlato del caos che lo ha visto protagonista dopo l’addio all’Inter

Lukaku in conferenza stampa dal ritiro del Belgio è tornato a parlare di quanto successo in estate con l’addio all’Inter, il possibile approdo alla Juve fino al trasferimento alla Roma

PAROLE – La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma