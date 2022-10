Luka Romero: «Voglio rimanere alla Lazio, i tifosi mi supportano sempre. Vorrei giocare di più...»

Luka Romero, al termine di Lazio Midtjylland, ha parlato ai microfoni dei cronisti della zona mista. Le sue parole

Al termine della gara di Europa League tra Lazio e Midtjylland, Luka Romero è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le parole del ragazzo:

GARA – «Sono molto contento per aver giocato un po’ di più e per la vittoria perché era necessaria per andare avanti. Adesso pensiamo al campionato».

ASPETTARSI DI PIÙ – «Ho tanta fame, voglio giocare e quando entro in campo voglio fare il meglio possibile. Tutti vogliono giocare di più, anche i giovani. Sarri? Sto lavorando bene con lui e quando entro in campo si vede».

DERBY – «Non pensiamo già al derby. Lavoriamo partita dopo partita».

TIFOSI – «Mi supportano sempre, mi rendono felice».

FUTURO ALLA LAZIO – «Se me la sento di voler rimanere qui? Sì, voglio restare per l’ambiente che mi piace e i compagni che mi aiutano. Sono felice e spero di giocare un po’ di più».

IMMOBILE – «Lui è importantissimo per noi, però abbiamo tanti giocatori che lì possono fare molto bene. Io me la sentirei? Sì, dove mi mette il mister, cerco di fare il meglio possibile